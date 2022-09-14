ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ | Неужели дожди зарядят на всю неделю?
Прохладный воздух, поступавший к нам в последние дни, понемногу отступает, и средние температуры приближаются к характерным для сентября средним казателям. Вслед за бабьим летом с его холодными ночами и солнечными днями наступает настоящая осень, и погоду начнает определять область низкого давления.
Над всей Северной Европой расположилось ядро циклона, захватив своим южным краем Эстонию, с собой оно принесет дожди. Идти дожди будут в основном днем. Это связано с тем, что из-за солнца, который иногда будет проглядывать сквозь облака, влажность в воздухе станет повышаться, что способствует образованию новых облаков.
Ночью небо будет проясняться, отдельные дожди возможны вблизи побережья. Температура воздуха будет оставаться в пределах 5 градусов, в тех местах, где небо затянут облака, несколько ниже 10 градусов. Днем воздух будет прогреваться до 15 градусов, во время дождя температура станет опускаться до 11–12 градусов. Будет преобладать ветер юго-западных направлений, порывами до 12–13 метров в секунду.
В начале недели влияние на погоду станет оказывать область низкого давления, охватившая всю Северную Европу и достигающая больших высот. С Украины на Россию сместится новая область низкого давления, ее западный край станет причиной усиления ветра северных направлений. И хотя он не принесет с собой плотных осадков, в понедельник в течение дня возможны краткосрочные дожди. Осадки возможны и во вторник.
В среду область низкого давления отступит и ослабеет, однако дожди не прекратятся. Похолодает, ночью температура воздуха опустится до 0...6, днем повысится до 11–14 градусов.