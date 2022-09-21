ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Стабильной будет лишь дневная температура воздуха
В течение предстоящей недели нас ждет неустойчивая погода: синоптики общают как в отдельные дни п риятную осеннюю погоду, так и дни с дождем и штормовым ветром.
Четверг, 22.09
Ночью: Переменная облачность. Местами может пройти небольшой дождь, во многих местах образуется туман. Ветер северной четверти 1-7, в районе Рижского залива до 10 м/с. Температура воздуха 1...7, на поверхности почвы местами 0...-3, на побережье до 11°C.
Днем: Облачно с прояснениями. На востоке Эстонии местами пройдёт небольшой дождь. Ветер северной четверти, вечером переменный ветер 1-7 м/с. Температура воздуха 11...15°C.
Пятница, 23.09
Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Местами туман. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура воздуха 0...+6, на поверхности почвы понизится до -3, на побережье до 11°C.
Днем: Переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура воздуха 12...15°C.
Суббота, 24.09
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Местами образуется туман, который сохранится и утром. Преобладается ветер восточной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха -1...+5, на побережье до 11°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков, в первой половине дня во многих местах сохранится туман. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 12...15°C.
Воскресенье, 25.09
В воскресенье область низкого давления из России распространится на Эстонию, а зона дождя будет медленно распространяться с северо-востока на запад, и, скорее всего, не уйдет за пределы Вирумаа. Ветер повернет на север и немного усилится. Температура воздуха поднимается примерно до 15°.
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер развернется к северному, северо-западному направлению и постепенно усилится до 5-10, на востоке страны порывами до 14 м/с; на островах ветер переменный слабый. Температура воздуха 0...+6, на поверхности почвы до -3, на побережье до 11°C.
Днем: Переменная облачность, на северо-востоке Эстонии облачно. Зона осадков с северо-востока медленно распространится на запад. Ветер преимущественно северный, северо-западный 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 10...15°С.
В начале новой недели область низкого давления, распространяющаяся в Северной Европе, наберет силу и расширится по всей Эстонии.
В понедельник дождь будет идти чаще, а во вторник чуть реже. Ветер пока слабый. Воздух теплый, но в случае более продолжительных прояснений в ночное время показания термометров во внутренних районах все равно будут опускаться ниже 5°, а дневная температура по-прежнему будет повышаться почти до 15°.
Однако в среду высока вероятность того, что над Балканами сформируется новый активный циклон, который быстро направится в сторону Балтийского моря, усилит восточный ветер и принесет больше дождей. Воздушная масса довольно теплая, и при облачном небе температура ночью будет держаться на уровне выше 5°, днем она поднимется до обычных 15°.