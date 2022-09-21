ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Стабильной будет лишь дневная температура воздуха

Четверг, 22.09

Ночью: Переменная облачность. Местами может пройти небольшой дождь, во многих местах образуется туман. Ветер северной четверти 1-7, в районе Рижского залива до 10 м/с. Температура воздуха 1...7, на поверхности почвы местами 0...-3, на побережье до 11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. На востоке Эстонии местами пройдёт небольшой дождь. Ветер северной четверти, вечером переменный ветер 1-7 м/с. Температура воздуха 11...15°C.

Пятница, 23.09

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Местами туман. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура воздуха 0...+6, на поверхности почвы понизится до -3, на побережье до 11°C.

Днем: Переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура воздуха 12...15°C.

Суббота, 24.09

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Местами образуется туман, который сохранится и утром. Преобладается ветер восточной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха -1...+5, на побережье до 11°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков, в первой половине дня во многих местах сохранится туман. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 12...15°C.

Воскресенье, 25.09

В воскресенье область низкого давления из России распространится на Эстонию, а зона дождя будет медленно распространяться с северо-востока на запад, и, скорее всего, не уйдет за пределы Вирумаа. Ветер повернет на север и немного усилится. Температура воздуха поднимается примерно до 15°.

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер развернется к северному, северо-западному направлению и постепенно усилится до 5-10, на востоке страны порывами до 14 м/с; на островах ветер переменный слабый. Температура воздуха 0...+6, на поверхности почвы до -3, на побережье до 11°C.