Неделя начнется ночными заморозками. Затем начнет опускаться и дневная температура

Понедельник, 26.09

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт небольшой дождь. Местами образуется туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха +1..+7, при прояснениях может понизиться местами до -1, на побережье до 9°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь. Вечером прояснится. Ветер юго-восточный и южный, на востоке Эстонии также восточной четверти 2-8, на островах порывами 11 м/с. Температура воздуха 10..15°C.

Вторник, 27.09

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Во многих местах туман. Ветер восточных направлений 2-8, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха -1..+6, на побережье до 11°C.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт дождь. Ветер восточных направлений 2-8, на островах порывы 12 м/с. Температура воздуха 11..15°C.

Среда, 28.09

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт дождь. Ветер восточных направлений 2-8, на островах порывы 11 м/с. Температура воздуха 2..7,на побережье до 11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер восточный и северо-восточный 5-10, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 9..14°C.

Четверг, 29.09

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер восточный и северо-восточный 5-10, на островах и побережье порывы 15, утром до 18 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье до 11°C.

Днем: Облачно, вечером местами прояснится. Местами дождь. Ветер северо-восточный и восточный 5-12, на островах и побережье порывы 15-18 м/с, к вечеру ветер юго-восточный и южный ослабеет 4-10 м/с. Температура воздуха 8..13°C.