ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Порадует ли нас природа еще одной неделей золотой осени?

Четверг, 29.09

Ночью: Облачность увеличится. Местами дождь, после полуночи на севере Эстонии дожди во многих местах. Кое-где образуется туман. В континентальной части ветер восточных направлений 2-7 м/с, на островах и побережье восточный, северо-восточный ветер до 10, порывы 14 м/с. Температура воздуха 1..6, на побережье до 11°C.

Днем: В основном облачно. Дожди. Ветер восточных направлений 3-8, в утренние часы на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 8..12°C.

Пятница, 30.09

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер восточных, после полуночи южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 1..7, на побережье до 11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Вечером облачность и осадки поредеют. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Суббота, 01.10

Ночью: В основном ясно, местами переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 0..+5, на побережье до 11°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами дождь с большей вероятностью на юге Эстонии. Ветер южный, юго-восточный 2-8, на островах после полудня порывы до 12 м/с. м/с. Температура воздуха 10..15°C.

Воскресенье, 02.10

Ночью: Облачность увеличится. Местами дождь, к утру осадков станет больше. Юго-восточный ветер усилится 5-10, на островах и побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье до 11°C.

Днем: В основном облачно. Дожди на западе и в Центральной Эстонии, к вечеру достигнут и восточных уездов. Ветер южный, юго-восточный 5-10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

В начале новой недели область низкого давления над странами Балтии укрепится, будут идти дожди. Усилится ветер северных направлений, который принесет в Эстонию прохладу. Ночью при облачной погоде термометр будет показывать в районе +5°, в случае прояснений - на пару-тройку градусов ниже. Днем ожидается 7–10° градусов тепла.

В среду вероятность осадков снизится, и днем можно надеяться на 12-13 градусов выше нуля.