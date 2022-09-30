На выходных ожидается комфортная погода

Суббота, 01.10

Ночью: В основном ясно, местами переменная облачность и кратковременный дождь. Во многих местах образуется туман. Ветер южных направлений 2-8, на островах к утру порывами 12 м/с. Температура воздуха 0..+5, на побережье до 11°C.

Днем: Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Утром местами сохранится туман. Ветер южный, юго-восточный 2-8, на островах и западном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 11..15°C.

Воскресенье, 02.10

Ночью: Небольшая и переменная облачность, утром во многих местах облачность увеличится. Кое-где небольшой дождь. Во многих местах образуется туман. Ветер южный, юго-восточный 1-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 0..+5, на побережье до 11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. На западе Эстонии местами дождь. Ветер юго-восточный, восточный 3-8, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 9..13°C.

Понедельник, 03.10

Ночью: Облачно с прояснениями. На западе Эстонии местами дождь. Ветер восточных направлений 2-7, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье до 11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. Ветер северо-восточный, северный 5-10, вечером на северном побережье порывами 15, на северо-востоке страны до 18 м/с. Температура воздуха 9..13°C.

Вторник, 04.10

Ночью: Облачно с прояснениями. На востоке Эстонии дождь. Ветер северный, северо-западный 7-12, на побережье порывами 15, на северо-востоке страны до 18 м/с. Температура воздуха 4..8, на побережье до 11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. На востоке материковой части и местами на островах западной Эстонии пройдет дождь. Ветер северный, северо-западный 7-12, на побережье порывами 15, на северо-востоке страны до 18 м/с. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха 7..13°C.