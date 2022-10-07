ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Берегите зонтики! Сильные ветра не оставят Эстонию в покое

Сегодня сохранится облачная погода, местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-12, порывы 15, на островах и побережье порывы до 20 м/с. Температура воздуха 12..15°C.

Суббота, 08.10

Ночью: Небольшая и переменная облачность,преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-11, порывы до 15, на островах и побережье 9-15,порывы до 20 м/с,к утру немного ослабеет. Температура воздуха 6..12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Зона дождей распространится с запада Эстонии на восток, но юго-восток,возможно, останется без осадков. Ветер юго-западный и южный 5-12, порывы до 15,на островах и западном побережье 18 м/с. Температура воздуха 11..14°С.

Воскресенье, 09.10

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь.После полуночи, начиная с запада постепенно прояснится. Ветер юго-западный и западный 5-12, на побережье порывы 15м/с,под утро ослабеет и будет западных направлений 4-8,порывы 11 м/с. Температура воздуха 5..11°С.

Днем: Небольшой и переменная. Местами кратковременный дождь. Ветер западный и северо-западный 5-10,на северном побережье 15 м/с. Температура воздуха 10..13°С.

C началом новой недели оконечность циклона со Скандинавии распространит свое влияние на страны Балтии. В течение следующих нескольких дней ожидается довольно плотная облачность, временами дожди. Усилится юго-западный ветер. Погода успокоится только в среду.

Понедельник, 10.10

Ночью: Ясно и малооблачно,утром на западе Эстонии облачно с прояснениями,но без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-9, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 3..8, в ясную погоду местами опустится до 0°. На побережье до 11 °C.

Днем: Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Юго-западный и южный ветер усилится 5-10,порывы 15, на островах и западном побережье 9-14, порывы до 20 м/с. Температура воздуха 11..14°C.

Во вторник и среду по ночам при облачной погоде температура ниже 5° не опустится. Днем термометр покажет 10–13°.