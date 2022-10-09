ПОГОДА | Начало недели будет дождливым, в понедельник утром возможен туман

Понедельник, 10.10:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер юго-западный, западный 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 1...7, на побережье до 11 °C.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Утром кое-где сохранится туман. Юго-западный, южный ветер усилится 5-11, порывами 14, вечером на островах до 17 м/с. Температура воздуха 11...14°C.

Вторник, 11.10:

Ночью: В начале ночи в основном ясно. После полуночи, начиная с запада, облачность уплотнится. Рано утром к островам подойдет зона осадков, которая будет распространяться дальше на материк. Ветер южный, юго-восточный 5-11, порывами 14, на островах и западном побережье до 18 м/с. Температура воздуха 2...7, на западном побережье до 11°C.

Днем: Дожди будут перемещаться через Эстонию. На островах облачность рассеется, и вероятность осадков уменьшится к середине дня, в западной части материка - во второй половине дня, в восточных уездах - вечером. Ветер южный, юго-западный 5-12, порывами 15, на побережье до 18 м/с, вечером ветер ослабеет и развернется на островах и северо-западном побережье к западному. Температура воздуха 8...13°С.

Среда, 12.10:

Ночью: В основном ясно и без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, западный 3-9, в начале ночи на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 0...6, на побережье до 10°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западной четверти 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 9..12°С.

Четверг, 13.10:

Ночью: В основном ясно и без осадков. Местами образуется туман. Ветер западных направлений 1-5, на северном побережье до 8 м/с. Температура воздуха -2..+3, на побережье местами до 9°C.

Днем: В первой половине дня в основном ясно и сухо. Во второй половине дня на западе Эстонии станет более облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западных направлений 1-5, на побережье до 8 м/с, на островах ветер станет вечером южных направлений. Температура воздуха 8..12°C.