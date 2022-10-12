ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Готовимся к первому снегу!(5)
В четверг Эстонии достигнет край расположившегося над Украиной антициклона, до конца недели ожидаются относительно высокие дневные температуры. Однако с началом новой недели ожидается похолодание, а к концу недели мы можем увидеть первые этой осенью снежинки.
Четверг, 13.10
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -2..+4, на побережье местами до 9°C.
Днем: Переменная облачность. Местами дождь с наибольшей вероятностью на западе Эстонии. В утренние часы кое-где сохранится туман. Ветер юго-западный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха 9..13°С.
Пятница, 14.10
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южных направлений 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье Западной Эстонии до 11°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, более плотная зона осадков будет перемещаться с островов к западной части материка. Ветер южный, юго-восточный 4-11, на островах Западной Эстонии порывами до 15 м/с. Температура воздуха 9..13°C.
Суббота, 15.10
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье Западной Эстонии порывами до 15 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха 6..11°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. Во второй половине дня к островам подойдет новая, более плотная зона осадков, которая начнет перемещаться на восток. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на островах и побережье порывы до 15 м/с, вечером на островах перейдет к юго-западному, западному. Температура воздуха 10..14°C.
Воскресенье, 16.10
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8..12°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер юго-западный, южный 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 12..15°C.
В понедельник этот циклон сместится с Финляндии в Карелию, и Эстония останется в зоне действия его южной кромки. Сохранится ветреная погода с осадками. Но к вечеру ветер ослабеет, вероятность дождей уменьшится. Термометр в течение суток будет показывать в районе 10°.
В ночь на вторник с запада на восток через Эстонию будет двигаться область высокого давления. Она обусловит более сухую и маловетреную погоду. Днем с Северного моря в направлении Дании и Южной Скандинавии начнет надвигаться новый активный циклон, чья оконечность распространит свое влияние на побережье, а затем и на Восток Эстонии. Небо вновь закроют дождевые облака, начнет набирать силу ветер южных направлений.
В среду область низкого давления удалится в Россию. Ожидается усиление ветра северного и северо- западного направление, похолодает. Есть вероятность, что во второй половине недели местами пройдет первый этой осенью снег и снег с дождем.