ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Готовимся к первому снегу!

Четверг, 13.10

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -2..+4, на побережье местами до 9°C.

Днем: Переменная облачность. Местами дождь с наибольшей вероятностью на западе Эстонии. В утренние часы кое-где сохранится туман. Ветер юго-западный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха 9..13°С.

Пятница, 14.10

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южных направлений 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье Западной Эстонии до 11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, более плотная зона осадков будет перемещаться с островов к западной части материка. Ветер южный, юго-восточный 4-11, на островах Западной Эстонии порывами до 15 м/с. Температура воздуха 9..13°C.

Суббота, 15.10

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье Западной Эстонии порывами до 15 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха 6..11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. Во второй половине дня к островам подойдет новая, более плотная зона осадков, которая начнет перемещаться на восток. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на островах и побережье порывы до 15 м/с, вечером на островах перейдет к юго-западному, западному. Температура воздуха 10..14°C.

Воскресенье, 16.10

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8..12°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер юго-западный, южный 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 12..15°C.

В понедельник этот циклон сместится с Финляндии в Карелию, и Эстония останется в зоне действия его южной кромки. Сохранится ветреная погода с осадками. Но к вечеру ветер ослабеет, вероятность дождей уменьшится. Термометр в течение суток будет показывать в районе 10°.