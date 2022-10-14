ПОГОДА | Дождь и ветер: погода на выходных заставит сидеть дома

Суббота, 15.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер южной четверти 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 5..9, на побережье западной Эстонии до 11 °C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-10, порывы 13, в районе Рижского залива до 15 м/с. Температура воздуха 10..14°C.

Воскресенье, 16.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер южный, юго-восточный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, после полуночи, начиная с островов, развернется на юго-западный. Температура воздуха 8..12°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь, к вечеру осадки станут сильнее и пройдут во многих местах. Ветер юго-западный, южный 5-12, на побережье порывами 15, вечером на островах до 18 м/с. Температура воздуха 12..16°C.

Понедельник, 17.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер южный, юго-западный 7-12, порывами 16, на побережье 10-14, порывами 20 , на островах до 23 м/с, после полуночи постепенно повернёт к западному и северо-западному. Температура воздуха 7..11°C.

Днем: Переменная облачность. В первой половине дня дождь пройдёт в отдельных местах, во второй половине дня осадки станут реже. Ветер западный, северо-западный 7-12, порывами 17, на побережье 10-14, порывами 20 м/с, около полудня, начиная с западной Эстонии, ветер ослабеет. Температура воздуха 10..13°C.

Вторник, 18.10:

Ночью: Облачность уплотнится. Около полуночи зона дождя достигнет Рижского залива и далее распространится на материк. Ветер западной четверти 3-9, в начале ночи на северном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье до 11°C

Днем: В основном облачно. Временами дождь. Ветер западной четверти 3-9, в районе Рижского залива возможны порывы 15 м/с. Температура воздуха 6..11°C