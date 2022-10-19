ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Синоптики обещают до пяти градусов мороза!

Четверг, 20.10

Ночью: Переменная облачность. Местами дождь, вероятность осадков выше в прибрежных районах. Ветер северо-западный, западный 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -2..+4, на побережье до +8°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер северо-западный, западный 3-9 м/с. Температура воздуха 6..10°C.

Пятница, 21.10

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 1..6, на побережье до 9°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западных направлений 1-7 м/с, вечером ветер станет южных направлений. Температура воздуха 6..10°C.

Суббота, 22.10

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 0..+5, на побережье до 8°C.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южных направлений 3-9, во второй половине дня на северном побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 6..10°C.

Воскресенье, 23.10

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой дождь. Ветер станет западных направлений 3-9, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье до 10°C.

Днем: Облачно с прояснениями, к вечеру, начиная с северо-запада, облачность прояснится. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 4-9, на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 7..10°C.

В начале новой недели расположившийся над Кольским полуостровом циклон уйдет на северо-восток, что даст возможность укрепиться над Балтийским морем и странами Балтии области высокого давления. Ожидается в основном сухая погода, ветер стихнет, в Эстонию придут более прохладные воздушные массы.

В понедельник ночью термометр покажет около 0°, во вторник ночью ожидается мороз - температура в континентальной части Эстонии упадет до –1..–5°, но на побережье всё же удержится в плюсе. Дневные температуры: 4-9 градусов тепла.

В среду с южной части Балтии в Латвию придет небольшой циклон, который принесет в Южную Эстонию облачность и осадки. Ненадолго усилится ветер восточных направлений. Температура воздуха ночью –3..3°, на побережье до 7°, днем термометр покажет 3–9°. Вечером температура начнет вновь снижаться.