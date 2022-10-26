ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | В субботу поднимется ветер и пронесутся ливни. Когда ждать похолодания?

Четверг, 27.10

Ночью: Облачно с прояснениями. В начале ночи во многих местах пройдёт небольшой дождь, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Местами образуется туман. Ветер западной четверти 2-8, в начале ночи на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 6..10°C.

Днем: В основном облачно. В первую половину дня местами небольшой дождь, после полудня зона ливней будет смещаться с запада на восток. Ветер юго-западный, западный 3-9, во второй половине дня на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 9..13°C.

Пятница, 28.10

Ночью: Облачно с прояснениями. В начале ночи на востоке Эстонии во многих местах пройдёт дождь, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 3-9, в начале ночи на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 7..11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Ливневые дожди распространятся с запада на восток. Ветер юго-западный 3-9, на островах порывы до 13 м/с. Температура воздуха 9..13°C.

Суббота, 29.10

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдут дожди. Ветер юго-западный, южный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 9..12°C.

Днем: Облачно, пройдут дожди, во второй половине дня, начиная с запада, осадки прекратятся и облачность рассеется. Ветер юго-западный и западный 5-11, порывами 15, на островах и побережье 7-13, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 10..13°C.

Воскресенье, 30.10

Ночью: Облачность повсеместно поредеет. В начале ночи на северо-востоке Эстонии пройдёт дождь. Ветер западный, северо-западный 5-11, порывами 15, на северном побережье 18 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха понизится 3..6, на побережье до 9°C.

Днем: Малооблачно и сухо. Ветер северо-западный 5-11, на северо-востоке порывами 15 м/с. Температура воздуха 5..9°C.

Если в понедельник температурные показатели вернутся к нормальным для конца октября и ночью можно ожидать небольшой минус, то со вторника западные воздушные массы вернут пасмурную, дождливую и относительно теплую погоду.