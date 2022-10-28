Выходные дни будут ветреными, в воскресенье похолодает

Суббота, 29.10

Ночью: Облачно. Во многих местах дождь. Кое-где образуется туман. Ветер преимущественно юго-западный 4-9, на островах и побережье порывы 13 м/с, утром на островах ветер усилится. Температура воздуха 9..12°C.

Днем: Облачно. Дожди распространятся с запада на восток, во второй половине дня, начиная с островов, осадки прекратятся и облачность постепенно рассеется. Ветер юго-западный, западный 5-11, порывами 15, на островах и побережье 8-14, порывами до 20 м/с, вечером, начиная с островов, ветер перейдет к северо-западному. Температура воздуха 11..14°C.

Воскресенье, 30.10

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами дождь. Ветер северо-западный 6-12, порывами 15, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха понизится 3..6, на побережье до 9°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-11, на востоке порывы 15, на северо-восточном побережье до 18 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 4..9°C.

Понедельник, 31.10

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно западный, северо-западный 2-8, в начале ночи на северо-востоке до 10, порывы 15 м/с. Температура воздуха -2..+4, на побережье запада Эстонии до +8°C.

Днем: Начиная с запада облачность увеличится. Вечером на западе Эстонии местами дождь. Ветер западных направлений перейдет к южным направлениям 3-8 м/с. Температура воздуха 5..10°C.

Вторник, 01.11:

Ночью: В основном облачно. Кратковременные дожди распространятся с островов через всю Эстонию в юго-восточном направлении. Ветер южных направлений 3-9 м/с, после полуночи, начиная с запада, перейдет к западному, северо-западному и ослабеет. Температура воздуха 3..9, в начале ночи на востоке кое-где около 0°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный 2-6 м/с. Температура воздуха 8..11°C.