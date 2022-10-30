Начало недели более прохладным будет на Северо-Востоке Эстонии

Понедельник, 31.10

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без существенных осадков. Местами туман. Ветер преимущественно северо-западный 4-10, в начале ночи на побережье порывы до 14, на Северо-Востоке Эстонии до 17 м/с, к утру ветер ослабеет. Температура воздуха -2..+3, на побережье местами до +8°C. На дорогах может быть скользко!

Днем: В первой половине дня малооблачная, без осадков погода. После полудня, начиная с запада, облачность увеличится. Вечером на западе Эстонии местами дождь. Ветер перейдет к юго-западному, южному 3-8 м/с. Температура воздуха 4..10°C.

Вторник, 01.11

Ночью: Облачно. Временами дождь, на Северо-Востоке Эстонии возможен и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 3..9, в начале ночи на Востоке кое-где около 0°C.

Днем: Облачно. Местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 8..11°C.

Среда, 02.11

Ночью: Облачно. Местами небольшой дождь. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура воздуха 3..8°C.

Днем: В основном облачно. Во многих местах дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 6..10°C.

Четверг, 03.11

Ночью: В основном облачно. Во многих местах дождь. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 4..9°C.

Днем: В основном облачно. Во многих местах дождь. На Востоке Эстонии юго-восточный ветер, на Западе - юго-западный, западный 3-9 м/с. Температура воздуха 6..11°C.