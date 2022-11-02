ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Продолжится ли комфортная осень или ноябрь возьмет свое?

В ночь на четверг погоду в Эстонии будет определять область низкого давления. В ночные часы пройдут дожди, днем на фоне растущего атмосферного давления вероятность осадков уменьшится. Местами туман. Ветер слабый, температура воздуха ночью 3–9, днем 6–11°.

В пятницу в Эстонии усилится влияние антициклона, располагающегося над Россией, но местами всё же пройдут кратковременные дожди. Ночью кое-где туман. В течение дня на островах ожидается усиление ветра, на Западе Эстонии будет ощущаться влияние области низкого давления. Температура воздуха ночью 3-8, при прояснении облачности столбик термометра опустится ближе к 0°, днем ожидается 3-8, на Западе Эстонии до 10°.

В ночь на субботу на фоне повышенного атмосферного давления осадков не ожидается. Температура воздуха –4...+1, на островах и западном побережье 2–8°. Наиболее прохладно будет на Востоке Эстонии. Днем будет усиливаться юго-восточный ветер, который разгонит облачность, и местами покажется солнце. Во второй половине дня с Западной Эстонии ожидается усиление облачности, вечером на островах пройдут дожди, которые начнут распространятся на восток. Температура воздуха 2–6, в Западной Эстонии - до 10° .

В ночь на воскресенье через Эстонию будет двигаться несущий осадки циклон. Ожидается сильный ветер юго-восточного и южного направлений. Днем ветер постепенно ослабеет, вероятность осадков уменьшится. Температура ночью 3–8, в Западной Эстонии до 10, на Востоке страны в первые ночные часы около 0°. Днем 6–11°.

В понедельник страны Балтии окажутся под влиянием северо-западной оконечности области высокого давления. Погода будет облачной, местами может пройти небольшой дождь. Ветер южных направлений, умеренный. Вечером, начиная с побережья, начнет свое наступление область пониженного давления. Температурные показатели сохранятся в плюсовой зоне.