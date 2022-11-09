ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Приготовьтесь к температурным качелям: от +14° до -4°!

В четверг дожди будут заметно реже, ветер умеренный. Температура воздуха днем 8...11 °C.

Но уже приближается к Скандинавии очередной циклон, в ночь на пятницу он пройдет по Северу Скандинавии и будет быстро усиливаться. Днем область низкого давления затронет Север Финляндии, а южная оконечность циклона окажет влияние на погоду в Эстонии - усилится юго-западный ветер (ночью на море до 18 м/с, днем - на материковой части 15, на море 20 м/с. Во многих местах пройдет дождь. Сильный ветер принесет тепло: ночью 5–10, днем 10–13 градусов тепла.

В субботу область низкого давления удалится в северные регионы России, но ветер западных направлений не стихнет, порывы ветра ночью и в первой половине дня на побережье будут достигать 18 м/с, к вечеру ветер постепенно ослабеет. Ночью во многих местах ожидается дождь, днем облачность поредеет, осадки местами возможны в первой половине дня. Температура воздуха ночью 8–12, днем 10–14°.

В воскресенье с Центральной Европы через Польшу в Скандинавию будет двигаться область высокого давления, в зоне действия которой окажется и восточная часть Балтики. Северо-западный ветер ослабеет, а теплые и влажные воздушные массы будут вытеснены прибывающим с северо-востока более холодным и сухим воздухом.

На новой неделе погоду будет в основном определять перемещающийся со Скандинавии через Финляндию и страны Балтии и усиливающийся антициклон. Ожидается преимущественно без осадков погода, но по краю циклона в понедельник могут местами пройти дожди.

В воскресенье ночью температура воздуха будет еще в плюсе, но в понедельник ночью она местами упадет до нуля, местами и ниже, а ночью во вторник и среду термометр с основном будет показывать ниже нуля. Ожидается от –4 до +1, лишь местами на побережье будет на пару градусов теплее.

Максимальные дневные температуры будут не выше +6, при этом на Востоке Эстонии столбик термометра не поднимается местами выше +2.

В начале следующей недели ожидается слабый ветер северных направлений, в середине недели он сменит направление на южное.