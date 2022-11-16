ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Зима близко! Станет еще холоднее

Погода на некоторое время продемонстрирует свой зимний характер, показания термометров опустятся до минусовой отметки, хотя на открытых прибрежных территориях ветер с моря будет достаточно мягким. В Западную Эстонию из-за Чудского озера доберется мокрый снег и дождь. Во второй половине дня снежные облака рассеются. Однако северо-восточные и восточные ветры будут дуть еще сильнее, порывами до 12 м/с, на побережье - до 15 м/с. Температура воздуха составит от -1 до +3 градусов.

В пятницу будет преобладать область высокого давления. На Хийумаа и северном побережье будет как ясно, так и облачно, из-за чего преимущественно будет идти и снег, и снег с дождем. По-прежнему сильно будет дуть северо-восточный и восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от -2 до -7 градусов, днем от 0 до -4 градусов.

Какой была погода год назад? 17 ноября 2021 года температура воздуха колебалась от 8,1 (Ристна) до 0,8 градусов (Тоома). Максимальная скорость ветра - 14,3 м/с - была зарегистрирована в Вилсанди. В Ристна выпало 2,7 мм осадков.

В субботу усилится область высокого давления, но надвигающаяся с юга область низкого давления не позволит северо-восточному и восточному ветру утихнуть. Местами пройдет легкий снег. Ночью температура составит от -4 до -8 градусов, днем от -2 до -5 градусов.

Если в воскресенье область высокого давления сохранит за собой преимущество, то сильных осадков не будет. Если же области низкого давления удастся продвинуться к Балтийскому морю, над Эстонией образуются снежные облака. Восточный ветер будет относительно сильным. Температура воздуха ночью составит от -2 до -7 градусов, днем от 0 до -5 градусов.

В понедельник область высокого давления переместится на территорию России, местами пройдут снегопады. Усилится юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от -4 до -9 градусов, днем от -2 до -6 градусов, на островах будет около нуля.

Начиная со вторника влияние области высокого давления будет постепенно ослабевать. С влажностью с юга придут снежные тучи, температура на некоторое время останется ниже нулевой отметки, но затем воздушная масса смягчится, осадки станут более влажными, и температура поднимется до нуля градусов.