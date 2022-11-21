ФОТО | Настоящая зима! Острова утопают в снегу, не отстает и материк

Острова и Южная Эстония уже погребены под толстым слоем снега, другие регионы пока не так заснежены.

Сегодня в Эстонии облачно, местами короткие прояснения. Во многих местах идет снег, временами дует ветер. Ветер юго-восточный и восточный силой 4-10 , на островах и побережье порывами 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от -4 до -7 градусов, на островах от 0 до -4 градусов.