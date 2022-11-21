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21.11.2022, 15:02

ФОТО | Настоящая зима! Острова утопают в снегу, не отстает и материк

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На прошлой неделе в нескольких частях Эстонии выпал первый снег, а сегодня его выпало еще больше.

Острова и Южная Эстония уже погребены под толстым слоем снега, другие регионы пока не так заснежены.

Сегодня в Эстонии облачно, местами короткие прояснения. Во многих местах идет снег, временами дует ветер. Ветер юго-восточный и восточный силой 4-10 , на островах и побережье порывами 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от -4 до -7 градусов, на островах от 0 до -4 градусов.

Водители, будьте осторожны, дороги очень скользкие!

Карта толщины снежного покрова в разных частях Эстонии (см)

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