Мороз крепчает! На этой неделе температура может упасть до -18 градусов

Согласно прогнозу, в понедельник ожидается немного снега, а на островах будет дождь и мокрый снег. Температура от 0 до –3, на островах может подняться до 3 градусов.

В вторник нас ждет легкая зимняя погода, небо будет затянуто облаками. Снежные облака будут продвигаться в северном и северо-западном направлении и к вечеру накроют всю Эстонию, на островах возможны дождь и мокрый снег. Температура воздуха от 0 до –2 градусов, на островах местами плюсовая и может подняться до 3 градусов.

В ночь на среду прибавится еще снега, а на островах - дождя с мокрым снегом. В основном же немного снега выпадет на востоке страны. Температура воздуха на материке от –1 до –5 градусов, на островах может подняться до 2 градусов.

Вторая половина недели станет значительно прохладнее. Над Скандинавией и Финляндией образуется зона высокого давления, край которой достигнет Эстонии, принеся сюда холодный воздух со стороны России.

В ночь на четверг местами выпадет снег. На северном побережье ветер достигнет 1–7 м/с. Температура воздуха ночью составит от –3 до –9 градусов, местами до –12; на островах между –2 и 1 градусом. Днем ожидается от –1 до –7 градусов, на островах и побережье чуть выше 0 градусов.

В пятницу без осадков, но значительно холоднее. Ночью в Восточной Эстонии температура воздуха может упасть до 18 градусов мороза, на юге - до 12 градусов мороза. На побережье островов температура может остаться на уровне 0 градусов. Днем температура составит от –7 до –12 на материке, от –2 до –6 на островах.

На выходных уже будет теплее и нас ждем до –6 днем и до –9 ночью. В воскресенье снова станет холоднее и в ночь на понедельник температура вновь может опуститься до –15 градусов мороза.