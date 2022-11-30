ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | В Эстонию идут морозы. Надолго?

Температура воздуха день ото дня будет снижаться. Ночные морозы в континентальной части стран усилятся до –9...–16, местами до –18 градусов. Днем термометр не будет показывать выше –5...–10, на островах будет чуть теплее: ночью –3... –9, днем от –2 до –6. Осадков не ожидается, кое-где время от времени будет показываться солнце.

В воскресенье к юго-востоку от Эстонии будет усиливаться область низкого давления, в то же время на севере Европы к норвежскому Нордкапу приблизится активный циклон. Оба эти фактора создадут в регионе Балтийского моря зону низкого давления, которая с наступлением новой недели расширится и на Эстонию. В воскресенье в Южную Эстонию придет снег, который медленно будет распространяться на север, но, видимо, до северного побережья не дойдет. Температура воздуха немного повысится. Ночные минимумы в воскресенье и понеделник будут оставаться в пределах –4...–10, днем столбик термометра будет подниматься до –2...–7 градусов.

Во вторник, как ожидается, с северо-запада в Эстонию придут более интенсивные снегопады. На островах, а возможно и по всей Западной Эстонии пройдет снег с дождем и дожди, наступит кратковременная оттепель. Во вторник температура воздуха повысится до 0...+3, но в восточных уездах останется в легком минусе. В середине недели чуть похолодает, на материковой части страны пройдут осадки в основном в виде снега, на островах ожидается снег с дождем, который местами может быть довольно сильным.