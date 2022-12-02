ПРОГНОЗ НА МЕСЯЦ | Декабрь будет холоднее обычного

По прогнозу метеослужбы Эстонии, в декабре средняя температура воздуха будет ниже нормы. В декабре климатическая норма держится в пределах 2,7 - 1,6 градуса. По первоначальному прогнозу, осадков в декабре ожидается в пределах или чуть ниже нормы.

В начале месяца будет держаться довольно облачная погода с умеренными морозами. Затем область низкого давления распространится через Балтийское море, накроет Эстонию и Финляндию. 6-7 декабря пройдет сильный снегопад, в Западной Эстонии ожидается оттепель.

В последующие дни над Россией окрепнет область высокого давления. Очень холодные воздушные массы, смещающиеся с Гренландского моря на Скандинавию и северную часть Финляндии, начнут медленно поступать с Северо-Запада в Эстонию.

По прогнозу метеослужбы, температура начнет понижаться с каждым днем, и в середине месяца в безоблачные ночи местами может опускаться ниже 20 градусов мороза. Затем температура начнет медленно повышаться, но по-прежнему сохранится зимняя погода. В отдельные дни возможны осадки. В последнюю декаду месяца погода будет носить переменчивый характер, иногда возможна оттепель.