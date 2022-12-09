Погода на выходных: синоптики предупреждают о скором понижении температуры до -16°

Суббота, 10.12

Ночью: в Северо-Западной и Западной Эстонии облачно с прояснениями, местами снег, на островах снег с дождем, местами интенсивный. На Востоке Эстонии переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер в основном южных направлений, 2-7, на островах и побережье 4-10 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха -6..-12, при длительных прояснениях столбик термометра упадет до -16, на островах и западном побережье -5..+1°C.

Днем: облачно с прояснениями. В Северо-Западной и Западной Эстонии местами снег, на островах снег с дождем, к вечеру вероятность осадков уменьшится. Местами туман. Ветер преимущественно южный 2-8, на побережье порывами до 12 м/с.

Температура в Восточной Эстонии -5..-11, в Западной Эстонии -1..-5, на побережье островов до +1°C.

Воскресенье, 11.12

Ночью: облачно. В Западной Эстонии местами снег. Ветер южный, юго-восточный 2-8, на островах до 11 м/с. Температура -8..-13, на островах -1..-6°C.

Днем: облачно. На побережье местами небольшой снег. Ветер восточных направлений 3-9, вечером усилится на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -6..-9, на островах -2..-5°C.

Понедельник, 12.12

Ночью: в основном облачная погода. Осадки и метели распространятся с Юго-Восточной Эстонии к утру по всей стране. Ветер северо-западный 7-11, порывами 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 21 м/с. Температура -3..-9°C.

Днем: облачно. Снег, метель, во многих регионах осадки будут сильными. Ветер северо-западный 8-13, порывами 18, на островах и побережье 13-18, порывами до 25 м/с. Температура -2..-7°C.

Вторник, 13.12

Ночью: облачно. Снег, метель. Местами осадки сильные. Ветер северо-западный 7-12, порывами 16, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/с. К утру ветер сменит направление на восточное и юго-восточное, утихнет. Температура -3..-8°C.

Днем: в основном облачно. Временами снег, до обеда местами поземка. Ветер восточных направлений 4-9, на побережье Вирумаа порывами 13 м/с. Вечером ветер ослабеет и будет переменных направлений. Температура -1..-7°C.