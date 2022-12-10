Будьте осторожны! В ближайшие дни ожидаются сильные снегопады и метели

Синоптик Кайро Кийтсак написал в Facebook, что вероятность метели остается высокой. Прогнозируемая высота снежного покрова в течение двух ближайших суток составит 20-30 см.

В ночь с субботы на воскресенье сохранится пасмурная погода с прояснениями. На островах и в прибрежных районах выпадет снег. Временами туман. Южный и юго-восточный ветер будет дуть преимущественно со скоростью от 2 до 8 метров в секунду, на западном побережье возможны порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха - от -7 до -12 градусов, на островах и на западном побережье от -1 до -6 градусов.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. В отдельных местах пройдет легкий снег. Ветер восточный 3-9 метров в секунду, к вечеру на побережье порывы усилятся до 14 метров в секунду. Температура воздуха - от -4 до -9, на островах до -1 градуса.

В ночь с воскресенья на понедельник будет в основном облачно. В Юго-Восточной Эстонии пройдет снег. Ветер северо-восточный, 7-11 метров в секунду, на островах и побережье - 10-15, порывы до 22 метров в секунду. Температура воздуха - от -3 до -9 градусов.

В понедельник будет облачно. Ожидаются снегопад и метель, во многих местах снегопад будет сильным. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, порывами до 20 метров в секунду, на островах и побережье 14-19 метров в секунду, порывы до 26 метров в секунду. Температура воздуха - от -3 до -8 градусов. В понедельник возможен снежный шторм, будьте предельно аккуратными! "Стоит готовиться к худшему“, - предупреждает синоптик Кайро Кийтсак.

В ночь на вторник северо-восточный ветер начнет усиливаться, днем ​​возможны порывы до 20 метров в секунду, на побережье - более 25 метров в секунду. По всей стране пройдет сильный снегопад, ожидается метель, местами может выпасть до 20 см снега. Дорожные условия могут быть очень плохими из-за обильных осадков, сильного ветра и метели. Температура воздуха - от -4 до -9 градусов.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Периодически будет идти снег, в некоторых частях Эстонии пройдут метели. Ветер восточный 3-9 метров в секунду, на островах - до 12 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. К вечеру ветер немного ослабеет. Температура воздуха - от -4 до -9 градусов.