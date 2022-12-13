Ледяной дождь может привести к новым проблемам на дорогах. По возможности оставайтесь дома!

„Достичь требуемого уровня состояния дорог по-прежнему трудно, — сказал Delfi представитель департамента Эрки Варма. — По мере уборки снега во вторник могут возникнуть новые проблемы, вызванные ледяным дождем, в результате чего дороги могут оказаться очень скользкими. В некоторых местах это уже произошло, и прогнозы показывают, что может произойти еще“.

Есть ли в настоящее время какие-нибудь совершенно непроходимые участки? „Отдельно ни один из районов выделить нельзя, но если посмотреть на портале tarktee.ee, то можно увидеть, что больше всего сообщений о скользких дорогах поступило из Южной Эстонии, а также окрестностей Таллинна“, — сказал Варма.