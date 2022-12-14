ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | На подходе новый шторм? Обещают ветер силой более 20 м/с

Самыми холодными на предстоящей семидневке будут сегодняшняя ночь и ночь с четверга на пятницу. В Юго-Восточной Эстонии местами температура понизится до 18 градусов мороза, днем ожидается мороз от 5 до 11 градусов. На островах погода будет мягче, в воскресенье туда придет оттепель. В воскресенье днем плюсовая температура распространится на Западную Эстонию, а в Центральной Эстонии ожидается около нуля.

Начиная с островов в воскресенье по Эстонии будут распространятся осадки: на островах пройдет снег с дождем, местами дождь, на материке осадки перейдут в снег. В понедельник ночью снегопады дойдут до Восточной Эстонии, на Западе осадки в основном в виде снега с дождем. Ожидается сильный юго-западный ветер, температура воздуха будет колебаться по всей Эстонии в районе нуля.

Днем в понедельник в Эстонию придет гребень высокого давления. Днем будет в основном без осадков, вернутся минусовые температуры. Но ненадолго, потому что с Атлантики через Шотландию на Скандинавию будет двигаться новый мощный циклон, чья восточная оконечность достигнет и Эстонии.

Циклон принесет к нам более теплые и влажные воздушные массы. Во вторник пройдет плотный снег с дождем, а температура воздуха к вечеру поднимется с ночных –10 градусов до плюсовых значений.

Дорожные условия будут очень изменчивыми и очень сложными. В среду по всей Эстонии пройдут дождь, снег с дождем, ожидается оттепель.

Ветер на этой неделе будет довольно умеренный южных направлений. С воскресенья он усилится, в воскресенье и понедельник сила южного и юго-западного ветра на побережье будет превышать порывами 20 м/с. К середине недели ветер сменит направление на западное, северо-западное и немного утихнет.