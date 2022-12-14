ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | На подходе новый шторм? Обещают ветер силой более 20 м/с(1)
Сегодня повсеместно в Эстонии еще пройдет легкий снег, затем снегопады ожидаются лишь местами. Пару дней нас ждет еще зимний мороз, термометр будет показывать от –8 до –13 градусов.
Самыми холодными на предстоящей семидневке будут сегодняшняя ночь и ночь с четверга на пятницу. В Юго-Восточной Эстонии местами температура понизится до 18 градусов мороза, днем ожидается мороз от 5 до 11 градусов. На островах погода будет мягче, в воскресенье туда придет оттепель. В воскресенье днем плюсовая температура распространится на Западную Эстонию, а в Центральной Эстонии ожидается около нуля.
Начиная с островов в воскресенье по Эстонии будут распространятся осадки: на островах пройдет снег с дождем, местами дождь, на материке осадки перейдут в снег. В понедельник ночью снегопады дойдут до Восточной Эстонии, на Западе осадки в основном в виде снега с дождем. Ожидается сильный юго-западный ветер, температура воздуха будет колебаться по всей Эстонии в районе нуля.
Днем в понедельник в Эстонию придет гребень высокого давления. Днем будет в основном без осадков, вернутся минусовые температуры. Но ненадолго, потому что с Атлантики через Шотландию на Скандинавию будет двигаться новый мощный циклон, чья восточная оконечность достигнет и Эстонии.
Циклон принесет к нам более теплые и влажные воздушные массы. Во вторник пройдет плотный снег с дождем, а температура воздуха к вечеру поднимется с ночных –10 градусов до плюсовых значений.
Дорожные условия будут очень изменчивыми и очень сложными. В среду по всей Эстонии пройдут дождь, снег с дождем, ожидается оттепель.
Ветер на этой неделе будет довольно умеренный южных направлений. С воскресенья он усилится, в воскресенье и понедельник сила южного и юго-западного ветра на побережье будет превышать порывами 20 м/с. К середине недели ветер сменит направление на западное, северо-западное и немного утихнет.