15.12.2022, 14:40
ВИДЕО | За рубежом смеются над нашими утонувшими в снегу улицами(16)
В интернете появился клип, в котором в Старом Таллинне лыжник как по горному склону спускается по засыпанной снегом городской улице.
Погодный портал британской общественной телерадиовещательной корпорация Би-би-си на своем акккаунте в Twitter опубликовал довольно смешное, но с оттенком иронии видео из таллиннского Старого города.
В коротком клипе мы видим горнолыжника, который спускается по крутой и по пояс заваленной снегом улочке Lühike jalg. Как мы знаем, Lühike jalg предназначена исключительно для пешеходов.