ВИДЕО | За рубежом смеются над нашими утонувшими в снегу улицами

Погодный портал британской общественной телерадиовещательной корпорация Би-би-си на своем акккаунте в Twitter опубликовал довольно смешное, но с оттенком иронии видео из таллиннского Старого города.

В коротком клипе мы видим горнолыжника, который спускается по крутой и по пояс заваленной снегом улочке Lühike jalg. Как мы знаем, Lühike jalg предназначена исключительно для пешеходов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.



