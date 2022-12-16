Неожиданный поворот на погодном фронте: незадолго до Рождества ожидается оттепель, затем снова придут морозы

„Согласно текущим расчетам, незадолго до Рождества потеплеет, а к Рождеству снова должно начаться похолодание“, — отмечает в социальных сетях синоптик Кайро Кийтсак.

В последнем недельном прогнозе метеорологической службы говорится, что в выходные ожидается более морозная температура. Температура воздуха в субботу в основном -7..-12 градусов, на побережье -1..-6 градусов, днем ​​показания термометров остаются на прежнем уровне. Погода без сильных дождей, но небольшой снегопад все же не исключен. В воскресенье низкое давление распространится из Скандинавии на Балтийское море. Ночью на островах будет идти снег и мокрый снег, а на побережье дождь, днем ​​увеличится вероятность дождя на материке. Температура воздуха днем ​​может подняться выше 0 градусов.

В ночь на понедельник над страной образуется область пониженного давления, принеся с собой дожди. Будет дуть очень сильный западный ветер. В течение дня давление повысится, и дождей будет мало. Ветер по-прежнему сильный и будет дуть с юго-запада и юга. Температура воздуха ночью -3 - +3, утром снизится, днем тенденция к понижению продолжится, вечером местами будет доходить до -10 градусов.

Во вторник новая область активного низкого давления распространится по стране с мокрым снегом и дождем. Есть риск гололеда. В начале ночи температура воздуха в восточных районах будет минусовой, на западе поднимется выше 0 градусов, днем ​​везде будет плюс. В среду и четверг пониженное давление охватит Скандинавию и Финляндию , а по его кромке пройдет теплая воздушная масса вокруг Балтийского моря. Погода влажная, температура воздуха круглые сутки плюсовая.

В пятницу, накануне Рождества, пониженное давление сместится в сторону северных районов Скандинавии, поток воздуха повернет на запад и северо-запад, и начнется вторжение более прохладной воздушной массы. Ближе к вечеру дождь сменится мокрым снегом и мокрым снегом, а температура воздуха опустится ниже 0 градусов.

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