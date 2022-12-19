Осторожно! Холодает и дороги покрываются льдом

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, днем ​​в Западной Эстонии повернет на южный и немного усилится. Температура воздуха -1..+3°C, в полдень, начиная с юга, похолодает, а мокрые дороги покроются льдом.