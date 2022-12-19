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19.12.2022, 12:30

Осторожно! Холодает и дороги покрываются льдом

 
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня с запада на восток над Эстонией движется гряда высокого давления. Погода пасмурная с небольшими прояснениями. Местами пройдут дожди, мокрый снег и снег, возможен ледяной дождь. На дорогах большой риск гололедицы!

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, днем ​​в Западной Эстонии повернет на южный и немного усилится. Температура воздуха -1..+3°C, в полдень, начиная с юга, похолодает, а мокрые дороги покроются льдом.

Особенно велика опасность ледяного дождя завтра, 20 декабря, когда к нам юго-западным потоком, быстро движущимся по холодной поверхности, придет значительно более теплая воздушная масса из Центральной Европы.

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