19.12.2022, 12:30
Осторожно! Холодает и дороги покрываются льдом
Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, днем в Западной Эстонии повернет на южный и немного усилится. Температура воздуха -1..+3°C, в полдень, начиная с юга, похолодает, а мокрые дороги покроются льдом.
Особенно велика опасность ледяного дождя завтра, 20 декабря, когда к нам юго-западным потоком, быстро движущимся по холодной поверхности, придет значительно более теплая воздушная масса из Центральной Европы.