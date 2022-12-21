ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Будет ли погода в рождественские праздники зимней или ждать оттепели?

В четверг дождь и снег с дождем ожидаются местами, в пятницу они расширят охват территории. Ветер умеренный, на побережье порывистый, термометр будет показывать два-три градуса выше нуля.

В рождественский сочельник (суббота, 24.12) воздушные массы сменят направление на северо-западное, начнет вновь холодать. Но под влиянием смещающейся на северо-восток области низкого давления ночью еще будет идти как дождь, снег с дождем, так и снег. Днем над Балтикой будет усиливаться антициклон, влияние которого будет ощущаться и в Эстонии. Осадки станут реже, начиная с запада облачность прояснится, температура в течения дня повсеместно будет падать и уйдет в минусовые показатели.

Первый день Рождества (воскресенье, 25.12) при поддержке гребня высокого давления пройдет при комфортной зимней погоде. В основном без осадков, с небольшими морозами. Во второй половине дня с Балтики к Эстонии вновь подойдет область низкого давления, усилится ветер юго-восточного направления. Вечером на островах небо затянет облачность, пойдет снег, местами снег с дождем, осадки будут медленно распространятся по материковой части страны.

Во второй день Рождества (понедельник, 26.12) усиливающийся в Северном море циклон возьмет направление через Швецию к Ботническому заливу, под влиянием его оконечности в Эстонию вернется оттепель, поднимется сильный ветер - на континентальной части страны порывами до 15, на островах - до 20 м/с. Ночью зона осадков в виде снега и снега с дождем расширится с Западной Эстонии на другие регионы страны. Местами метель. Утром осадки, начиная с островов, перейдут в дождь, увеличится опасность гололедицы. Температура воздуха в Западной Эстонии повысится до плюсовых значений, днем термометр будет показывать плюсовые температуры уже по всей стране.

Во вторник вновь похолодает, местами пройдет снег, снег с дождем. Ветер постепенно успокоится, температура воздуха снизится в небольшой минус, на побережье сохранится оттепель.

В среду погоду в Эстонии будет определять область низкого давления, будет довольно ветрено. Местами осадки, термометр покажет легкий минус.