К вечеру погода в Эстонии ухудшится: ожидаются снегопады и метели. Ночью местами возможен ледяной дождь!

Дорожники предупреждают, что уже с утра на дорогах скользко!

Несмотря на то, что в первой половине дня в Эстонии переменная облачность и в основном без осадков, во второй половине дня погода изменится.

Начиная с островов и Юго-Западной Эстонии пойдет снегопад, ожидается метель. Как передают синоптики Агентства окружающей среды, в ночь на вторник зона осадков и метель будут распространяться в направлении Северо-Востока.

К вечеру юго-восточный ветер усилится на материковой части страны до 15, на островах и побережье до 20 м/с. К утру вторника ветер сменит направление на южное и юго-западное.

Температура воздуха сохранится в отрицательных значениях, но на островах она поднимется выше нуля. Снегопад перейдет в снег с дождем и дождь. Опасность гололедицы на островах еще более увеличится!

В ночь на вторник и утром местами пройдет ледяной дождь.

Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях в движении можно получить здесь - http://tarktee.ee