ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Конец года ничего хорошего не сулит

В понедельник вечером метель сначала захватит острова, а затем распространится на материк, предупреждает агентство окружающей среды. Юго-восточный ветер на суше усилится порывами до 15 баллов, на островах и побережье до 20 м/с.

В ночь на вторник по стране пройдут снегопады и метели. В западной Эстонии температура воздуха поднимется выше 0°C, а осадками будут мокрый снег и дождь. Утром и в течение дня во многих местах пройдет ледяной дождь.

„Риск обледенения очень высок“, – подчеркнули в агентстве окружающей среды.

Даже в среду в Эстонии можно будет наблюдать разную зимнюю погоду – то снег, то мокрый снег, то дождь. Температура воздуха будет колебаться в два-три градуса около 0°C.

При наступлении ночи в четверг погода станет более бодрящей из-за небольшого гребня высокого давления. После полуночи край активной области низкого давления, достигающей Норвежского моря, будет расширяться вместе с более плотными осадками по всему Балтийскому морю – сначала пойдет снег, но быстро сменится мокрым снегом и дождем. Температура воздуха повысится до 0..+5 утром и останется в этих пределах в течение дня.

В пятницу над Скандинавией будет область низкого давления, и по ее краю к нам продолжат поступать относительно теплые воздушные массы.

Ночью будет мокрый снег, в Западной Эстонии – дожди. Днем ​​шквалом по всей территории пройдут ливни в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет плюсовой.

Последний день года пройдет под пониженным давлением, сопровождаемый сильными южными и юго-западными ветрами, а также мокрым снегом и дождем. Показания термометра будет на плюсовой отметке.