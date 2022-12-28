ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Какая погода нас ждет в новогоднюю ночь и первые дни 2023 года?

В четверг область низкого давления, несущая дожди и снег с дождем, медленно будет распространяться с островов в сторону Севера-Востока, на материке осадки будут выпадать в осносном в виде морого снега и снега, на Востоке страны местами метель. Опасность гололедицы! Сила юго-восточного и южного ветра порывами на побережье будет превышать 15 м/с. Температура воздуха повысится до 0...+4°.

В пятницу циклон над Эстонией будет смещаться на север, северо-восток. Ожидается плотный снег с дождем, дождь, ночью в Восточной Эстонии также снег, местами метель, к утру осадки утихнут и на Востоке перейдут в мокрый снег и дождь. Днем в основном осадки будут в виде дождя. Ветер ночью сменит направление с юго-восточного на юго-западное, днем сохранит свое направление и будет довольно сильным. Температура воздуха ночью 0...+4, на островах Западной Эстонии до +6°, днем - 2–6° тепла.