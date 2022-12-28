28.12.2022, 15:45
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Какая погода нас ждет в новогоднюю ночь и первые дни 2023 года?
ФОТО: MARCIN WOS | SHUTTERSTOCK
Погода будет очень неспокойной. Часто будет подниматься сильный ветер, нас ждут осадки в виде дождя, снега и снега и дождем. Температура будет колебаться между плюсом и минусом.
В четверг область низкого давления, несущая дожди и снег с дождем, медленно будет распространяться с островов в сторону Севера-Востока, на материке осадки будут выпадать в осносном в виде морого снега и снега, на Востоке страны местами метель. Опасность гололедицы! Сила юго-восточного и южного ветра порывами на побережье будет превышать 15 м/с. Температура воздуха повысится до 0...+4°.