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05.01.2023, 17:39

Внимание, в Эстонии резко холодает! Синоптик: в выходные ожидается до 25 градусов мороза

 
Сосульки на крыше.
Сосульки на крыше.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В выходные дни во многих местах Эстонии температура может опуститься до 25 градусов мороза. Низкие температуры могут задержаться в Эстонии до середины января или еще дольше.

Ведущий синоптик службы погоды Тайми Пальяк сообщила, что самые сильные морозы - до -25 градусов - ожидаются на Востоке Эстонии, в Вирумаа и Йыгевамаа, а также в Южной Эстонии. В остальных уголках страны будет не так морозно. „В Западной Эстонии температура воздуха может опуститься до –20 градусов и ниже, в Центральной Эстонии температура значительно понизится именно в ночь на субботу“, - сказала она.

Как отметила синоптик, начиная с воскресенья сильные морозы начнут отступать. „В выходные дни, особенно в субботу, будет очень холодно. В воскресенье, возможно, будет уже не так морозно“, - сказала Пальяк.

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