Внимание, в Эстонии резко холодает! Синоптик: в выходные ожидается до 25 градусов мороза

Ведущий синоптик службы погоды Тайми Пальяк сообщила, что самые сильные морозы - до -25 градусов - ожидаются на Востоке Эстонии, в Вирумаа и Йыгевамаа, а также в Южной Эстонии. В остальных уголках страны будет не так морозно. „В Западной Эстонии температура воздуха может опуститься до –20 градусов и ниже, в Центральной Эстонии температура значительно понизится именно в ночь на субботу“, - сказала она.