В нескольких европейских городах были зарегистрированы температурные рекорды, это повлияло и на цену электроэнергии

1 января, в нескольких европейских городах были установлены тепловые рекорды. Например, в Даугавпилсе в Латвии вчера было 11,1 градуса по Цельсию, а в Мариямполе в Литве - 14,6 градуса.

В Абеде в Дании вчера было зафиксировано 12,6 градусов, а в городе Высоком в Беларуси - 14,6 градусов. В Корбелуве, Польша, вчера было 19 градусов, а в Яворнике, Чешская Республика, 19,6 градусов.

По словам регионального менеджера Nord Pool в странах Балтии Ингрид Арус, цены на бирже напрямую зависят от теплой погоды. Цена определяется балансом между спросом и предложением, поэтому, когда спрос падает, биржевая цена снижается.

„Падение спроса в последние несколько недель, вызванное как более теплой погодой, так и рождественскими праздниками, привело к тому, что цены в Центральной Европе, а также в скандинавских и балтийских странах стали очень низкими. На цены также повлияла ветреная погода, которая увеличила долю более дешевой электроэнергии, вырабатываемой ветром“, - отметила Арус.

В то же время синоптики предупреждают, что в ближайшее время в нашем регионе ожидается резкое похолодание - уже в пятницу температура может опуститься до 20 градусов мороза.