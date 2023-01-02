Осторожно! Вечером ожидается ледяной дождь и шквалистый ветер, дорожные условия ухудшатся

В ночь на 3 января углубляющаяся область низкого давления будет перемещаться с моря в сторону Эстонии. Из-за ледяного дождя высок риск обледенения дорог. В Рижском заливе и на юге Эстонии порывы юго-западного и западного ветра будут достигать 15-20 м/с.

В северной и центральной частях страны пройдет снег. Осадки будут интенсивными, к утру в некоторых районах может выпасть 15-25 см снега. Ветер поменяется на восточный и северо-восточный, на побережье его порывы будут достигать 15 м/с, временами ветер будет шквалистым. В сильный дождь видимость будет ограниченной, а дорожные условия - плохими. Температура воздуха составит от -2 до +1 на севере Эстонии, от 0 до +6°C на юге.

Утром 3 января в нескольких местах ожидается сильный дождь и снегопады. Днем температура воздуха на севере опустится ниже нуля градусов, а дождь постепенно превратится в снег. В течение дня область низкого давления будет смещаться в сторону России.

Актуальные предупреждения о погоде можно найти здесь: ilmateenistus.ee/warnings

Данные радара можно отслеживать здесь: ilmateenistus.ee/radar