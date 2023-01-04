04.01.2023, 20:07
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | В Эстонию идут сильные морозы. Как долго они продержатся?(2)
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В ближайшие дни установится стабильная, по крайней мере с точки зрения температуры, погода. Температура воздуха понизится, в конце недели ударят сильные морозы, но надолго они не задержатся.
В четверг активная область низкого давления сместится с Датских проливов в южную часть Балтийского моря, погоду в Эстонии будет формировать ее северный-северо-западный край. Сильные осадки не ожидаются, снежные заряды возможны на островах и северном побережье. Окрепнет восточный и северо-восточнгый ветер, начнется метель, температура в течение суток будет минусовой.