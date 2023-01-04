ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | В Эстонию идут сильные морозы. Как долго они продержатся?

В четверг активная область низкого давления сместится с Датских проливов в южную часть Балтийского моря, погоду в Эстонии будет формировать ее северный-северо-западный край. Сильные осадки не ожидаются, снежные заряды возможны на островах и северном побережье. Окрепнет восточный и северо-восточнгый ветер, начнется метель, температура в течение суток будет минусовой.

В пятницу область низкого давления отступит на юго-восток, ее влияние на погоду ослабнет. Одновременно усилится влияние расположившейся над Скандинавией и северной частью Финляндии области высокого давления, которая утром своим краем заденет Эстонию. Ночью снегопады утихнут, облака немного рассеются, ветер стихнет и начнут поступать холодные воздушные массы. Температура воздуха опустится до –10, на Востоке Эстонии до –15, местами до –20 градусов. Днем возможны прояснения, не исключены отдельные снегопады. Будет дуть умеренный ветер восточных направлений. Температура воздуха в Западной Эстонии и на северном побережье от –5 до –12, в Восточной Эстонии от –12 до –16 градусов.