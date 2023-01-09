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09.01.2023, 09:40

Осторожнее на дорогах: сегодня в Эстонии ожидаются снегопад и метель, дорожные условия изменчивы

 
Delfi
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Сегодня рано утром дорожные условия на главных дорогах страны переменчивые. Идущие с запада метель и снегопад, в течение дня распространятся на всю Эстонию.

В некоторых частях западной Эстонии и Харьюмаа в настоящее время идет снег и мокрый снег, дорожное покрытие там в основном заснеженное. В южной и северной Эстонии дороги припорошены снегом и мокрые от соли, а в центральной и восточной Эстонии мокрые от соли или сухие.

По прогнозу синоптиков, сегодня будет облачно. Снегопад и метель, идущие с запада, в течение дня будут распространяться по Эстонии. В западной и северной Эстонии ожидаются сильные осадки. На островах мокрый снег и риск ледяного дождя. На материке сохранится минусовая температура воздуха и дорог, на островах и на западном побережье будет около нуля.

За последние сутки сообщений о дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими не поступало. Задержали 42 водителя транспортных средств с признаками алкогольного или наркотического опьянения.

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