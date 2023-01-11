ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Самое время сменить зимние сапоги на резиновые

Области низкого давления направляются через Норвежское море и/или через Скандинавию на Север, однако своим краем они задевают страны Балтии и Финляндию. Дует ветер южных направлений, в ближайшие дни погода у нас будет теплой и дождливой. Еще сегодня в Восточной Эстонии идет снег, однако следующего снегопада слдует ждать не раньше, чем в середине новой недели.

Погода будет преимущественно облачной, только в конце этой недели и начале следующей может проясниться. В пятницу ночью и в воскресенье днем ожидаются сильные осадки в основном в виде мокрого снега. В остальные дни время от времени будет идти небольшой дождь. Наименьшее количество осадков в виде дождя ожидается в субботу и ночью в воскресенье, а также в понедельник и ночью во вторник. Днем во вторник в Восточной Эстонии возможен сильный снегопад, который продолжится и в среду. Судя по нынешним данным, начавшийся на юге снегопад вскоре перейдет в снег с дождем.

ПОГОДА ГОД НАЗАД 12 января 2022 года температура воздуха колебалась от + 2,9 (Ристна) до –24,4 (Валга) градусов. Максимальная скорость ветра была зарегистрирована на полуострове Сырве 14,5 м/с. Толщина снежного покрова достигала в Туулемяэ 58, в Таллинне 16 и в Тыравере 15 см.

На этой неделе температура будет в основном плюсовой, только в воскресенье ночью, когда облачность немного рассеется, местами она опустится чуть ниже нуля. Небольшой мороз ожидается только в среду ночью.

В предстоящие семь дней погода будет ветреной, будет идти дождь и снег с дождем, температура воздуха от –1 до +4 градусов.







