ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Самое время сменить зимние сапоги на резиновые
Над Атлантикой образуются все новые и новые циклоны, которые один за другим движутся через Шотландию в направлении Норвежского и Северного морей. Они несут к Балтийскому морю теплый воздух. Сильный ветер, который дует у нас сейчас, обусловлен тем, что циклон оказывает влияние на область высокого давления, которая установилась над Россией, пишет издание Maaleht.
Области низкого давления направляются через Норвежское море и/или через Скандинавию на Север, однако своим краем они задевают страны Балтии и Финляндию. Дует ветер южных направлений, в ближайшие дни погода у нас будет теплой и дождливой. Еще сегодня в Восточной Эстонии идет снег, однако следующего снегопада слдует ждать не раньше, чем в середине новой недели.
Погода будет преимущественно облачной, только в конце этой недели и начале следующей может проясниться. В пятницу ночью и в воскресенье днем ожидаются сильные осадки в основном в виде мокрого снега. В остальные дни время от времени будет идти небольшой дождь. Наименьшее количество осадков в виде дождя ожидается в субботу и ночью в воскресенье, а также в понедельник и ночью во вторник. Днем во вторник в Восточной Эстонии возможен сильный снегопад, который продолжится и в среду. Судя по нынешним данным, начавшийся на юге снегопад вскоре перейдет в снег с дождем.
На этой неделе температура будет в основном плюсовой, только в воскресенье ночью, когда облачность немного рассеется, местами она опустится чуть ниже нуля. Небольшой мороз ожидается только в среду ночью.
В предстоящие семь дней погода будет ветреной, будет идти дождь и снег с дождем, температура воздуха от –1 до +4 градусов.