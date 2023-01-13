Какая нас ждет погода на выходных? Прогноз вряд ли вас обрадует

Суббота, 14.01

Ночью: в основном облачно. Во многих местах дождь и снег с дождем. Кое-где туман. Ветер южный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха +1..+4°C.

Днем: облачно. Во многих местах дождь, иногда и снег с дождем. Ветер южный, юго-западный 5-12, на побережье порывами 15-18 м/с. Температура +2..+5°C.

Воскресенье, 15.01

Ночью: преимущественно облачная погода. Местами дождь и снег с дождем. Под утро плотные осадки будут распространятся с островов в восточном направлении на материк. Ветер южный, юго-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с, утром усилится - на островах и побережье 10-16, порывами 22 м/с. Температура 0..+4°C.

Днем: облачно. Дождь и мокрый снег. Вечером начиная с Западной Эстонии осадки будут идти реже. Ветер юго-восточный, южный, на островах и юго-западный 6-12, порывами до 17, на островах и побережье 12-16, порывами до 23 м/с. Температура +1..+5°C.

Понедельник, 16.01

Ночью: облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 5-11, порывами до 15, на островах и побережье 12-15, порывами до 22 м/с. Температура 0..+4°C.

Днем: облачная с прояснениями погода. Во многих местах дождь и мокрый снег. Во второй половине дня осадки и облачность поредеют. Ветер южный, юго-западный 5-11, порывами до 15, на островах и побережье 10-15, порывами 20 м/с, после обеда постепенно будет ослабевать. Температура 0..+4°C, вечером будет опускаться.

Вторник, 17.01

Ночью: в начале ночи переменная облачность без существенных осадков, затем облачность уплотнится, утром пойдет легкий снег. Ветер южный, юго-восточный 4-9, на островах и западном побережье порывами до 15 м/с. Температура -3..+1°C.

Днем: в основном облачно. Зона осадков в виде снега и снега с дождем будет распространяться с юга на север, местами пройдет и дождь. Вечером начиная с юга осадки поредеют. Существует опасность ледяного дождя. Ветер юго-восточный, южный 5-10, на побережье порывами 15 м/с, вечером ослабеет. Температура -1..+2°C.