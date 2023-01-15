Оставайтесь дома: по всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение

Особенной сильный ветер ожидается на островах, побережье Чудского озера и северном побережье Балтийского моря. Порывы ветра будут здесь достигать 25 м/с. Температура в воскресенье останется плюсовой - от 1 до 5 градусов, ночью снизится до нуля. Ожидаются осадки. В понедельник температура воздуха от 1 до 4 градусов тепла.