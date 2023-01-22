Синоптики предупреждают: ближайшие дни в Эстонии будут морозными и ветреными. На дорогах опасно!

В понедельник ночью будет облачно, местами с прояснениями. В Юго-Восточной Эстонии небольшие осадки в виде снега. Местами туман. В начале ночи ветер восточный 2-8 м/с, после полуночи ослабеет. Температура воздуха -2..-8, при длительном прояснении до -10°С.



Днем облачно, с прояснениями. Местами снег. Ветер западный 3-9, вечером на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..-6, на побережье островов до +1°С.



Во вторник ночью также будет морозно. Температура воздуха -2..-7, на островах и западном побережье -2..+2°С. Метеороголги предупреждают, что дорожные условия будут сложные. Ветер юго-западный 3-8, порывами 11, на островах и побережье 7-12, порывами до 17 м/с.

Днем сильный ветер сохранится и ослабнет лишь к вечеру. Температура воздуха в Центральной и Восточной Эстонии 0..-2°C, в Западной Эстонии +1..+3°C. Дорожные условия сложные.