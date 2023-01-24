Осторожно! Переменчивая погода сделает улицы скользкими
Переменчивая погода с чередованием плюсовой и минусовой температуры может сделать улицы скользкими, а также способствовать образованию опасных сосулек. Собственники недвижимости должны следить за количеством скопившегося на крыше снега, убирать снег и опасные сосульки, а также осуществлять противогололедную обработку тротуаров, примыкающих к участку недвижимости.
„Чередование плюсовой и минусовой температуры чревато образованием опасных сосулек, а скопившийся на крышах снег может стать очень тяжелым – все это представляет опасность для пешеходов. Улицы могут стать скользкими, - отметил заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. – Поэтому собственники недвижимости должны следить за состоянием тротуара, расположенного между проезжей частью и участком недвижимости, и обеспечивать его противогололедную обработку. Также необходимо следить, чтобы крыши были очищены от снега и опасных сосулек в соответствии с требованиями безопасности“.
Для борьбы с гололедом следует использовать гранитную крошку диаметром 2–6 мм (использование золы, песка или хлоридов не допускается). Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами частных домов гранитную крошку – об этом можно узнать у районных управ. Исходя из Правил благоустройства города Таллинна, при желании владелец недвижимости может заказать у города выполнение возложенных на него законом обязанностей по благоустройству, то есть уборку снега и льда на территории собственника. Соответствующий договор можно заключить с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, если очищаемая пешеходная дорожка расположена вдоль магистрали, по которой ходит общественный транспорт, или же с районной управой, если тротуар прилегает к внутриквартальной дороге района.
Поскольку с оттепелью количество рыхлого снега как на тротуарах, так и пешеходно-велосипедных дорожках увеличивается, уборочные работы на этих территориях ведутся до тех пор, пока рыхлый снег не будет расчищен. На наиболее активно используемых 286 остановках общественного транспорта установлены контейнеры с гранитной крошкой, чтобы при необходимости люди могли использовать ее для борьбы с гололедом на месте.
Из города вывезено уже 314 222 м3 снега. По состоянию на утро на дорогах было распределено почти 6350 тонн хлоридов, а на пешеходных и велосипедных дорожках – 2380 тонн гранитной крошки.
Жители Таллинна могут сообщать об опасных сосульках, а также о недостатках или проблемах, связанных с обслуживанием улиц, по телефону городской помощи 14410.