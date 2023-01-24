Осторожно! Переменчивая погода сделает улицы скользкими

„Чередование плюсовой и минусовой температуры чревато образованием опасных сосулек, а скопившийся на крышах снег может стать очень тяжелым – все это представляет опасность для пешеходов. Улицы могут стать скользкими, - отметил заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. – Поэтому собственники недвижимости должны следить за состоянием тротуара, расположенного между проезжей частью и участком недвижимости, и обеспечивать его противогололедную обработку. Также необходимо следить, чтобы крыши были очищены от снега и опасных сосулек в соответствии с требованиями безопасности“.

Для борьбы с гололедом следует использовать гранитную крошку диаметром 2–6 мм (использование золы, песка или хлоридов не допускается). Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами частных домов гранитную крошку – об этом можно узнать у районных управ. Исходя из Правил благоустройства города Таллинна, при желании владелец недвижимости может заказать у города выполнение возложенных на него законом обязанностей по благоустройству, то есть уборку снега и льда на территории собственника. Соответствующий договор можно заключить с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, если очищаемая пешеходная дорожка расположена вдоль магистрали, по которой ходит общественный транспорт, или же с районной управой, если тротуар прилегает к внутриквартальной дороге района.

Поскольку с оттепелью количество рыхлого снега как на тротуарах, так и пешеходно-велосипедных дорожках увеличивается, уборочные работы на этих территориях ведутся до тех пор, пока рыхлый снег не будет расчищен. На наиболее активно используемых 286 остановках общественного транспорта установлены контейнеры с гранитной крошкой, чтобы при необходимости люди могли использовать ее для борьбы с гололедом на месте.