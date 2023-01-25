25.01.2023, 17:55
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | За руль в ближайшую семидневку лучше не садиться
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA
В ближайшие семь дней погода в Эстонии ожидается крайне неустойчивой. Оттепели будут сменяться морозом, делая дорожные условия крайне сложными, пишет Maaleht.
В четверг плюсовая температура и моросящий дождь продолжат сводить снежный покров. Двигающийся со Скандинавии циклон принесет новую порцию осадков. Пройдут долждь, снег с дождем, на Юго-Востоке и снег. Температура 0..+4. Днем осадки поредеют. Облачность немного прояснится, температура немного понизится, на дорогах вновь возможна гололедица.