ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | За руль в ближайшую семидневку лучше не садиться

В четверг плюсовая температура и моросящий дождь продолжат сводить снежный покров. Двигающийся со Скандинавии циклон принесет новую порцию осадков. Пройдут долждь, снег с дождем, на Юго-Востоке и снег. Температура 0..+4. Днем осадки поредеют. Облачность немного прояснится, температура немного понизится, на дорогах вновь возможна гололедица.

В ночь на пятницу ложбина низкого давления уйдет на восток, и Эстония попадет под влияние расширающейся со Скандинавии области выского давления. Облачность прояснится, но местами возможен еще снег и мокрый снег. Ветер сменит направление с северного на западное и ослабеет. Похолодает: температура опустится ночью до –3..–9, на побережье - до 0 градусов. Днем термометр покажет on –1..–4, на островах –1..+1. Дороги станут скользкими, дорожные условия - сложными.