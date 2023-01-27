Смотрите, какая погода ждет нас на выходных!

В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 2-8 м/с, вечером слабый и переменчивый. Температура воздуха -3..+1°С, к вечеру понизится.

Суббота, 28.01:

Ночью: облачно с прояснениями. Ветер поменяется на юго-западный и усилится до 4-10 м/с, утром на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -3..-9, на побережье островов до 0°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Вечером на северо-западе начнется снег и мокрый снег , который распространится в юго-восточном направлении. Ожидается метель. Поздним вечером на островах пройдут дожди, возможен гололед. Ветер юго-западный и южный 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с, к вечеру немного ослабнет. Температура воздуха -1..-6, в Западной Эстонии к вечеру поднимается до 0..+2°С.

Воскресенье, 29.01:

Ночью: облачно с прояснениями. Во многих местах выпадет снег и мокрый снег, на западе также пройдут дожди. Опасность гололедицы, около полуночи осадки ослабеют. Ветер юго-западный и западный 5-10, около полуночи порывами до 15 м/с . Температура воздуха -1..-6, в Западной Эстонии 0..+2°C, утром потеплеет.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 5-10, днем ​​на островах и на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.

Понедельник, 30.01:

Ночью: пасмурная погода. Сильные осадки в виде мокрого снега распространится с запада на восток, местами пройдут дожди и снег. Во многих местах осадки сильные. Ветер юго-западный и южный усилится до 7-12, порывами 15, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.

Днем: Облачно. Местами мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный и южный 7-12, порывами 15, на побережье до 20 м/с, во второй половине дня немного ослабеет, на островах поменяется на северо-западный. Температура воздуха 0..+4°С.

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