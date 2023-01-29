В ночь на понедельник погода резко ухудшится! Ожидаются сильные осадки, метель и гололед

Сообщается, что в ночь на понедельник и в первой половине дня в Эстонии ожидаются сильные осадки в виде снега с дождем и снега. Осадки составят от 7 до 15 мм. Оседание мокрого снега может как поломать ветки деревьев, так и повалить деревья.

Порывы ветра юго-западного направления будут достигать 17-23 метров в секунду.

Синоптики предупреждают о плохой видимости. В Южной и Восточной Эстонии метель. Дорожные условия ухудшатся, возникнет опасность гололедицы. Температура воздуха - около 0°C.

В понедельник после обеда ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха -1..+3°C. Опасность гололедицы сохранится!

Вторник, 31.01

Ночью: облачно, во многих местах снег с дождем и снег, в начале ночи также дождь. Утром осадки поредеют. Ветер юго-западный, западный 5-11, на островах и побережье порывами до 15-17 м/с. Температура -2..+2°C.

Днем: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с, вечером ослабеет и сменит направление на юго-западное. Температура 0..+3°C, будет понижаться. На дорогах увеличится опасность гололеда.

Среда, 01.02

Ночью: облачность усилится. После полуночи начиная с островов и далее в восточном направлении будет распространяться зона осадков (снег, мокрый снег). Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха -1..-6, на островах и западном побережье -1..+1°C. На дорогах опасность гололедицы!

Днем: облачно. Во многих местах снег, мокрый снег, на островах и дождь. Опасность гололедицы. Ветер восточный, юго-восточный 3-9 м/с, вечером - переменных направлений 1-7 м/с. Температура -2..+2°C.