На выходных похолодает до -15°! Мороз ударит уже сегодня ночью

Суббота, 04.02

Ночью: облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер северный, северо-западный 4-10, на побережье порывами 16 м/с. Температура -2..-7, местами -10°C.

Днем: облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северный 5-10, на побережье порывами 15 м/с, после обеда потихоньку ослабеет. Температура -1..-4°C.

Воскресенье, 05.02

Ночью: начиная с Северной Эстонии облачность поредеет. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений 2-8, к утру усилится на островах порывами до 12 м/с. Температура -4..-10, в Восточной Эстонии местами -15°C.

Днем: облачность уплотнится, ближе к вечеру в Северной Эстонии пойдет снег. Северо-западный ветер усилится до 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура повысится, термометр покажет -1..-7, на островах и западном побережье до +1°C. Опасность гололеда!

Понедельник, 06.02

Ночью: облачно, снег, после полуночи с северо-запада осадки прекратятся, облачность поредеет. Местами метель. Ветер юго-западный, западный 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/с. К утру немного ослабеет. Температура 0..-5, в начале ночи в Юго-Восточной Эстонии -9°C. Опасность гололеда!

Днем: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 3-9 м/с. Температура -3..+3°C.

Вторник, 07.02

Ночью: переменная облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный, 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура на материке -2..-7, в Юго-Восточной Эстонии -10, к утру повысится; на островах -2..+1°C.

Днем: облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура -1..-7, на островах и западном побережье -1..+3°C.