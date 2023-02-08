ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Беспокойная Атлантика принесет нам метель и штормовые ветра

В четверг юго-восточная оконечность одного из них - расположившегося вблизи Шпицбергена - усилит у нас юго-западный ветер до скорости выше 20 м/с. Осадки к нам не доберутся, иногда из облаков будет выглядывать солнце.

В ночь на пятницу ложбина низкого давление достигнет Балтики и днем пройдет через нас на восток. Западный и юго-западный ветер еще более усилится, ночью пройдут плотные осадки: снег, мокрый снег, метель. Так как движения воздушных масс в атмосфере очень быстрые, то в пятницу после обеда осадки повсеместно прекратятся, ветер немного утихнет.