Прогноз на выходные: метели, гололедица и морозное воскресенье

Суббота, 11.02

Ночью: в начале ночи небольшая и переменная облачность, без осадков. Затем начиная с островов облачность будет уплотняться, после полуночи осадки в виде снега и снега с дождем начнут распространятся по всей Эстонии. Утром в Западной Эстонии осадки перейдут в дождь, опасность гололедицы. Местами метель. Ветер юго-западный, южный 6-12, на побережье порывами до 17, на островах - до 20 м/с. Температура 0..-4, на островах и в Южной Эстонии утром повысится до 0..+3°C.

Днем: до обеда облачно. Снег и снег с дождем, в Западной Эстонии и дождь, местами метель. После обеда начиная с Севера-Запада осадки прекратятся, облачность поредеет. Ветер начиная с островов сменит направление на северо-западное и северное 5-11, порывами 14, на побережье 18 м/с, вечером ослабеет. Температура 0..-3, на островах и западном побережье +2°C. На дорогах увеличится опасность гололедицы.

Воскресенье, 12.02

Ночью: небольшая и переменная облачность без осадков. Ветер повернет с северо-западного на юго-западный 3-9, в начале ночи на побережье порывами 13 м/с. Температура -5..-11, на островах и западном побережье 0..-4°C.

Днем: облачно с прояснениями. В Северной и Восточной Эстонии местами снег, возможна метель. Юго-западный ветер усилится до 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с. К вечеру температура повысится до 0..+4°C.

Понедельник, 13.02

Ночью: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер сменит направление с юго-западного на западное и северо-западное 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура -1..+3°C.

Днем: переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-12, на побережье порывами 15-18 м/с. Температура +2..+6°C.

Вторник, 14.02

Ночью: небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-12, на побережье порывами 15-18 м/с, после полуночи будет постепенно стихать. Температура -3..+2°C.

Днем: переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный и западный 3-9 м/с. Температура 0..+4°C, вечером понизится.