Февральские морозы: ожидается похолодание до -20

Синоптик Кайро Кийтсак отметил, что ожидается снег (как в начале недели, так и во второй ее половине), местами будет ветрено. „Температура падает - в некоторые ночи она будет ниже -10 градусов, при более длительных прояснениях возможно падение до -20 градусов, а иногда и ниже“.

По прогнозу метеослужбы, в ночь на понедельник будет облачно, ближе к утру прояснится. Во многих местах будет идти снег, местами порывистый ветер, после полуночи осадков станет меньше. Ветер северный и северо-западный 3-9 м/с, порывы до 13 м/с в южной части Эстонии, на островах и побережье Западной Эстонии - 9-13 м/с, порывы до 18 м/с, после полуночи ветер ослабеет и утром повернет на запад. Температура воздуха от -1 до -7, местами -11 градусов.

В понедельник утром будет облачно с прояснениями, местами пойдет небольшой снег. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 1-6 м/с. Во второй половине дня облачность усилится. С островов западной Эстонии на материк распространится снегопад, на островах пойдет мокрый снег. Местами будет ветрено. Вечером на Чудском озере и в Вирумаа еще может идти дождь. Ветер южный и юго-восточный усилится до 6-11 м/с, на островах и побережье 9-15 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха от 0 до -4 градусов, на островах от -1 до +2 градусов.

Во вторник будут аналогичные погодные условия.

В ночь на среду похолодает. Местами выпадет небольшой снег. Ветер северо-восточный и северный, 2-8м/с, местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха от -9 до -15, местами -20, на островах и местами на побережье от -4 до -9 градусов. В среду будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет переменных направлений,1-7 м/с. Температура воздуха от -3 до -9, на юго-востоке Эстонии до -12 градусов.

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