ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Будьте осторожны! В Эстонии вновь резко похолодает!

В ночь на четверг область высокого давления будет неспеша двигаться через Эстонию на юг. Погода ожидается без осадков, морозная, местами туман. Днем с моря к Эстонии начнет приближаться юго-восточная оконечность циклона. Начиная с Западной Эстонии облачность усилится, на островах, а затем и на материке возможен снег и метель. Температура воздуха ночью –13..–18, местами –23, на островах и побережье –6..–12, днем –4..–9, на островах и западном побережье 0..–3.

В ночь на пятницу над Балтийским морем образуется ложбина низкого давления, которая днем будет двигаться через Эстонию и Латвию на восток. Ночью зона осадков в виде снега расширится с островов на восток, местами снег будет сильным, возможна метель, на островах кое-где пройдет снег с дождем, увеличится опасность гололедицы. Утром в Западной Эстонии местами туман. Днем зона плотных осадков уйдет за Чудское озеро, но кое-где продолжится легкий снег, на побережье также снег с дождем, дождь, сохранится опасность гололедицы. Местами может быть туман. Температура воздуха ночью –2..–7, на островах и побережье –1..+1, днем –4..+1, вечером температура понизится.

В субботу очередной циклон начнет свой путь с южной части Балтики в юго-восточном направлении. Его оконечность принесет нам облачную с прояснениями погоду. Местами легкий снег. Ночью ожидается слабый ветер северных направлений, днем - сильный северный и северо-западный ветер. Температура воздуха ночью –3..–8, местами столбик термометра может упасть до –10 градусов. Днем –1..–6.

В воскресенье погоду в Эстонии будет определять противоборство циклона на востоке и распространяющего свое влияние на Балтику антициклона с Британских островов. Местами слабый снег, ветер умеренный северных направлений. Температура воздуха в пределах -3..–9. Вечером при ясной погоде быстро понизится.