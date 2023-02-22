ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Будьте осторожны! В Эстонии вновь резко похолодает!(5)
В ближайшее время погода сохранится в основном зимней, но очень капризной. Со скачками температуры от одной крайности к другой. Синоптики предупреждают о новом резком похолодании в ночь на четверг: столбик термометра упадет до минус 23!
В ночь на четверг область высокого давления будет неспеша двигаться через Эстонию на юг. Погода ожидается без осадков, морозная, местами туман. Днем с моря к Эстонии начнет приближаться юго-восточная оконечность циклона. Начиная с Западной Эстонии облачность усилится, на островах, а затем и на материке возможен снег и метель. Температура воздуха ночью –13..–18, местами –23, на островах и побережье –6..–12, днем –4..–9, на островах и западном побережье 0..–3.
В ночь на пятницу над Балтийским морем образуется ложбина низкого давления, которая днем будет двигаться через Эстонию и Латвию на восток. Ночью зона осадков в виде снега расширится с островов на восток, местами снег будет сильным, возможна метель, на островах кое-где пройдет снег с дождем, увеличится опасность гололедицы. Утром в Западной Эстонии местами туман. Днем зона плотных осадков уйдет за Чудское озеро, но кое-где продолжится легкий снег, на побережье также снег с дождем, дождь, сохранится опасность гололедицы. Местами может быть туман. Температура воздуха ночью –2..–7, на островах и побережье –1..+1, днем –4..+1, вечером температура понизится.
В субботу очередной циклон начнет свой путь с южной части Балтики в юго-восточном направлении. Его оконечность принесет нам облачную с прояснениями погоду. Местами легкий снег. Ночью ожидается слабый ветер северных направлений, днем - сильный северный и северо-западный ветер. Температура воздуха ночью –3..–8, местами столбик термометра может упасть до –10 градусов. Днем –1..–6.
В воскресенье погоду в Эстонии будет определять противоборство циклона на востоке и распространяющего свое влияние на Балтику антициклона с Британских островов. Местами слабый снег, ветер умеренный северных направлений. Температура воздуха в пределах -3..–9. Вечером при ясной погоде быстро понизится.
В понедельник гребень высокого давления расширится на страны Балтии, вместе с тем в Севера Эстонии будет увеличиваться влияние области низкого давления. Ночь будет морозной, температура упадет ниже 10 градусов мороза, местами до –20, но на морском побережье под влиянием морского воздуха морозы будут помягче. Днем влияние более мягких воздушных морских воздушных масс будет распространятся с Запада на материк и температура станет интенсивно расти.
В последующие дни погода будет ветреная с колебанием температуры выше-ниже нуля. В длительной перспективе зима просто так свои позиции не сдаст. На подходе новые холодные волны и снегопады.