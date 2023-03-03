Внимание! На Эстонию надвигается сильный шторм

Согласно предупреждению Агентства окружающей среды, в субботу ночью северо-западный ветер усилится во внутренних районах Западной Эстонии до 15 м/с, на побережье до 25 м/с, а на островах до 30 м/с. Ожидается снегопад, мокрый снег и метель.



Сложные условия будут и в субботу утром: ветер повсеместно поменяется на северо-западный и северный, порывами до 15 м/с, на островах и побережье Западной Эстонии до 25 м/с. Снегопад и метель продолжатся в течение дня.



Департамент транспорта рекомендует по возможности не садиться за руль. Помимо возникновения низовой метели, сильные порывы ветра означают и падение деревьев и веток на дороги, в связи с чем следует быть предельно внимательными.



Ведомство просит участников дорожного движения учитывать, что в марте сохраняются зимние дорожные условия и менять зимнюю резину на летнюю пока не стоит.