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03.03.2023, 15:15

Внимание! На Эстонию надвигается сильный шторм

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Департамент транспорта обратился к людям
ФОТО: Irina Mägi | Delfi Meedia

К утру субботы с моря до Эстонии дойдет весенний шторм, который приведет к ухудшению дорожных условий. Департамент транспорта рекомендует по возможности отложить поездки.

Согласно предупреждению Агентства окружающей среды, в субботу ночью северо-западный ветер усилится во внутренних районах Западной Эстонии до 15 м/с, на побережье до 25 м/с, а на островах до 30 м/с. Ожидается снегопад, мокрый снег и метель.

Сложные условия будут и в субботу утром: ветер повсеместно поменяется на северо-западный и северный, порывами до 15 м/с, на островах и побережье Западной Эстонии до 25 м/с. Снегопад и метель продолжатся в течение дня.

Департамент транспорта рекомендует по возможности не садиться за руль. Помимо возникновения низовой метели, сильные порывы ветра означают и падение деревьев и веток на дороги, в связи с чем следует быть предельно внимательными.

Ведомство просит участников дорожного движения учитывать, что в марте сохраняются зимние дорожные условия и менять зимнюю резину на летнюю пока не стоит.

Информацию о ситуации на дорогах участники дорожного движения могут сообщать по телефону 1247. Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях движения смотрите на http://tarktee.ee.

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